Durch die Gründung von Zweigapotheken ist eine Absenkung des Versorgungsniveaus zu erwarten. Nachdem das BVerwG in seiner Entscheidung vom 23.04.2020 (3 C 16.18) die Möglichkeit des sogenannten lokalen Versandes mit Botenzustellung bestätigt hat, besteht zudem das Bedürfnis einer Regelung wie der in § 16a ApoG nicht, um solche Gebiete zukünftig über nur rudimentär ausgestattete Zweigapotheken zu versorgen.