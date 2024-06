Gemeinsam gegenhalten, auch ein Lauterbach macht Gesundheitspolitik nicht allein

Dr. Stefan Hartmann, 1. Vorsitzender des Bundesverbands Deutscher Apothekenkooperationen e.V. (BVDAK) erklärt: „Die Veröffentlichung des für unsere Branche so wichtigen Reformgesetzes in einer Tageszeitung, ohne Vorabinformation unserer Standesorganisationen, zeugt von überaus wenig Wertschätzung für den Berufsstand und seine Vertreter. Das war wieder gezielt geplant: Wenn man sich die Veröffentlichung kurz vor dem Apothekertag 2023 in der gleichen Weise in Erinnerung ruft, entspricht dies einem Schema.“ Und die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. (ABDA) bekommt die Quittung für ihre zaudernde, rückwärtsgewandte Berufs- und Standespolitik der letzten 20 Jahre, die im Ehren- wie im Hauptamt viel zu unprofessionell und strategielos agiert(e) und der Politik nicht einmal ansatzweise gewachsen ist. Die eingeleitete, personelle Erneuerung auf allen Ebenen muss jetzt schnell gehen.