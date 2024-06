Dies ist schwer zu glauben, wenn man die polemischen Äußerungen der Vorständin Stefanie Stoff-Ahnis gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland liest. „Wir brauchen keine elf Apotheken fußläufig zum Münchner Marienplatz. Wir müssen aber dafür sorgen, dass Patientinnen und Patienten auch in der Uckermark, in Ostfriesland oder im Hunsrück eine Apotheke in der Nähe finden können“, sagte Stefanie Stoff-Ahnis.