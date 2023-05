Jucken oder Brennen am Po – wie unangenehm! Klar, dass Ihre Kunden nicht gerne über diese vermeintlich peinlichen Beschwerden sprechen möchten. Dabei sind Hämorrhoidalleiden in der Bevölkerung weit verbreitet, im Laufe des Lebens entstehen sogar bei jedem Dritten vergrößerte Hämorrhoiden. Die erste Anlaufstelle für Betroffene ist dann oft die Apotheke, um nach Rat zu suchen. Daher sind Ihnen Ihre Kunden für eine professionelle und diskrete Beratung sehr dankbar. Dazu gehört zum Beispiel, dass Ihre Kunden es sehr zu schätzen wissen, wenn Sie im Beratungsgespräch nicht unnötig laut sprechen. Wer möchte schon, dass Nachbarn oder Kollegen von dem Problem „da hinten“ erfahren?!



Wir haben hier für Sie die ideale Therapieempfehlung bei beginnenden Hämorrhoidalbeschwerden: Mit Hametum® sind Ihre Kunden einfach rund um die Uhr gut versorgt, denn Hametum® Hämorrhoidensalbe eignet sich für den Tag und Hametum® Hämorrhoidenzäpfchen für die Nacht. Das Auftragen der Salbe kann tagsüber, zum Beispiel nach dem Toilettengang, erfolgen. Mit dem beiliegenden Applikator ist die Anwendung sogar besonders unkompliziert. Vor dem Schlafengehen kann das Zäpfchen ganz entspannt im Liegen platziert werden und dann störungsfrei am „Ort des Geschehens“ wirken. Die Hametum® Hämorrhoiden-Präparate hemmen die Entzündungen und lindern so lästigen Juckreiz und Brennen. Hametum® ist wirksam und gut verträglich und kann längerfristig angewendet werden*. Beachten Sie bitte: Eine Selbstbehandlung ohne Arzt sollte einen Zeitraum von 4 Wochen nicht überschreiten!



Hier finden Sie unser neues Schulungsvideo von Hametum®. Hier stellen Ihnen zwei PTA´s in nur 4 Minuten kurz und knackig das Hametum® Sortiment vor und geben Ihnen tolle Tipps für Ihre Beratung. Das ist aber noch nicht alles, Sie können zusätzlich Punkte sammeln und diese in Shopping-Gutscheine bei unserem Partner Bonago eintauschen. Dafür müssen Sie nur eine kurze Umfrage beantworten und schon kann es losgehen mit Ihrem Shopping-Erlebnis!**



So einfach geht‘s:

1. Schulungsvideo unter: https://www.schwabe-fachkreise.de/fortbildungen/online-trainings/produkt/hametum-haemorrhoiden/ anschauen

2. Umfrage beantworten

3. Punkte sammeln und in Shopping-Gutscheine bei Bonago für Zalando, Butlers, Ernsting’s family, H&M, Tchibo u. v. m. einlösen



Viel Erfolg mit Hametum®!