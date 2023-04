„Die zentrale Bedeutung der Vor-Ort Apotheken in der Gesundheitsversorgung ist in der Corona-Pandemie mehr als deutlich geworden. Der ApoPitch – BVDAK Edition ist also als Aufforderung an alle Beteiligten zu verstehen, im Gesundheitsbereich zu gründen, um innovative Lösungen und kreative Ideen zu präsentieren. So können wir Apotheken fit für die Zukunft machen“, so Mohammadi Akhabach. „Das beinhaltet natürlich die Digitalisierung, aber auch, dass Beratung und Kundenbindung so gestärkt werden können.“