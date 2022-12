Abhilfe schafft ein smarter Web-Chat, der sich ganz einfach und unkompliziert in Ihre Website integrieren lässt. Er bietet Ihren Kunden nicht nur nützliche Hinweise zu Angeboten, sondern auch konkrete Hilfe, indem er Schritt für Schritt durch das Ausfüllen von Formularen führt. Aber es muss nicht immer um komplexe Themen gehen. Auch reguläre Medikamentenvorbestellungen können über den Web-Chat abgewickelt werden – Kunden brauchen dafür nicht extra eine App herunterzuladen und zu installieren, sondern können über den Chatbot einfach ein Foto des Rezepts übermitteln. Und selbst bei Impfungen können Sie die Wartezeit für Ihre Kunden reduzieren und Ihre eigenen Prozesse optimieren, indem Kunden die Impfauskunft per Web-Chat bereits vorab zu Hause ausfüllen und digital übermitteln.

Für Apotheken bietet sich der Resilo Web-Chat speziell in den folgenden Ausrichtungen an:



Resilo Pflegelotse: Niedrigschwellige Pflegeberatung & Antrag auf Pflegehilfsmittel zum Verbrauch. Im automatisierten Chat erhalten Kunden Infos zum Einstieg in die altersbedingte Pflege und Hilfe bei Anträgen auf Pflegeleistungen.

Resilo MediOrder: Über den Chatbot können Kunden jederzeit ihre Medikamente oder andere Artikel aus der Apotheke vorbestellen. Das geht auch ohne Rezept, ganz leicht mit einem Foto vom Artikel oder von der Verpackung.

Resilo Impf-Guide: Sparen Sie sich und Ihren Kunden Zeit im Impftermin. Mit dem automatisierten Chat füllt der Impfling die Selbstauskunft schon zu Hause aus, unterschreibt digital und übermittelt den Bogen papierlos an die Apotheke.