Neujahrsvorsatz Rauchstopp

Das Rauchen aufzugeben ist alle Jahre wieder weit oben auf der Liste der Neujahrsvorsätze. Suchen Raucher dazu in der Offizin Rat, kommt Apothekenteams eine wichtige Rolle in der Beratung zu – und eine Bevorratung mit Nikotinersatztherapeutika lohnt, besonders zum Jahresbeginn. Denn nur drei bis fünf Prozent der Raucher schaffen es, aus eigener Kraft aufzuhören1 – obwohl Raucher sich oft selbst über die gesundheitlichen Folgen im Klaren sind oder vom begleitenden Husten gestört fühlen. Die guten Nachrichten: Mit unterstützender Beratung sehen die Erfolgsaussichten deutlich besser aus.2 Die besten Erfolge lassen sich mit therapeutischer Beratung in Kombination mit einer Nikotinersatztherapie erzielen. So schaffen zehnmal so viele Raucher den Rauchstopp.3 Es kann sich deshalb lohnen, auch Kunden mit COPD oder Asthma auf den Rauchstopp anzusprechen und ihnen eine Nikotinersatztherapie anzubieten.