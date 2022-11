Meist handelt es sich um einen viral ausgelösten Erkältungshusten, der in der Regel komplikationslos abheilt. Die Genesung lässt sich mit dem Bronchicum® Thymian Hustensaft (früher Soledum® Hustensaft) unterstützen. Er löst den Schleim und fördert das Abhusten. Da das Thymian-Monopräparat ohne Altersbegrenzung zugelassen ist, kann es bereits ab dem ersten Lebenstag zur Besserung der Beschwerden bei Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim und zur Besserung der Beschwerden bei akuter Bronchitis empfohlen werden. Seine Wirkung beruht auf den schleimlösenden, entzündungshemmenden und entkrampfenden Eigenschaften des Thymians.

Mit Bronchicum® Thymian Hustensaft ist die Kundin also gut beraten, zumal sie ihn beiden Kindern geben kann. Aber Achtung. Kinder sind ein besonderes Patientengut. Es gilt, bei hustenden Kindern immer die Grenzen der Selbstmedikation auszuloten. Handelt es sich um einen Husten, der in Eigeneregie behandelbar ist oder sollte er lieber ärztlich abgeklärt werden? Prinzipiell sollten die Eltern den Husten lieber zu früh als zu spät beim Arzt kontrollieren lassen. Komplikationen müssen verhindert, schwerwiegende Erkrankungen erkannt und behandelt werden. Kleine Kinder nehmen auch viele Dinge in den Mund und verschlucken sie. Bei Verdacht auf ein Verschlucken von Fremdkörpern ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.