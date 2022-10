Bronchicum® Elixir hat sich bereits seit langem zur Behandlung von akutem Husten in der Kinderheilkunde bewährt. Dass der pflanzliche Hustenlöser dabei gut wirkt und sehr gut verträglich ist, wurde bereits in verschiedenen Studien bestätigt, so auch in einer nichtinterventionellen Studie mit 199 Säuglingen im Alter zwischen sechs und zwölf Monaten, die unter Husten und/oder Verschleimung der Bronchien infolge einer Erkältung litten(1). Über einen Zeitraum von sechs bis acht Tagen erhielten die Säuglinge sechsmal täglich einen Milliliter Bronchicum® Elixir. Bei 90,5 Prozent der Studienteilnehmer kam es zu einer Besserung der Hustensymptome, und zwar bei den Einzelparametern „Schweregrad des Hustens“, „Hustenanfälle pro Tag“, „Hustenanfälle pro Nacht“ und „Beeinträchtigung der Schlafqualität durch Hustenanfälle“. Dabei wurde das Phytotherapeutikum von 96,4 Prozent der Studienteilnehmer sehr gut vertragen.