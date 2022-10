Für den SOS-Fall sollte man praktische, fetthaltige Nasenstifte, die die Blutung stillen helfen, in der Hausapotheke haben. Stryphnasal® N Nasenstifte sind zapfenförmig geformt, sodass sie sich leicht in das Nasenloch einführen lassen. Dort üben sie auf die verletzten Blutgefäße einen sanften, mechanischen Druck aus, um so die Gefäße wieder zu verschließen. Bei Körpertemperatur schmilzt der Stift in der Nase. Dadurch wird die trockene, verletzliche Nasenschleimhaut leicht eingefettet und geschmeidig. Nach Stillstand der Blutung lässt sich der Reststift herausziehen, ohne die Wunde wieder aufzureißen. Bei längerem Verbleib in der Nase schmilzt der Stift vollständig ab.