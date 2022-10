Die Einführung des E-Rezepts steht vor der Tür. Mit Blick auf den Pflichtstart für die Apotheken am 1. September ist der Wunsch nach Information groß.



Der E-Rezept-Gipfel des Deutschen Apotheker Verlags bereitet Ihr gesamtes Team umfassend auf die neue Herausforderung vor. Innerhalb von vier Vorträgen lernen Sie nicht nur den Weg des E-Rezeptes von der Ausstellung bis zur Abrechnung kennen, sondern erfahren auch, wie sich die Arbeitsabläufe in der Arztpraxis und Apotheke ändern.



Ein weiterer Fokus liegt auf der Kommunikation zwischen Arzt, Apotheke und Patientinnen und Patienten. Welche rechtlichen Grundlagen sind bei der Umsetzung zu beachten? Wie wird die Apotheke für Ihre Kunden optimal sichtbar? Welche Apps und Plattformen unterstützen Sie und wie gehen Sie mit fehlerhaften Rezepten um? Wir liefern Antworten und schaffen Klarheit im E-Rezept-Dschungel.



Ist noch etwas offengeblieben oder beschäftigt Sie ein konkretes Problem? In einer Q&A-Session stellen sich die Referent:innen Ihren persönlichen Fragen. Formulieren Sie Ihre Frage vorab mithilfe des Fragentools oder melden Sie sich spontan in der Live-Diskussion. Wir sind gespannt auf Ihre Themen!



Neugierig? Nähere Informationen und den Zugang erhalten Sie hier.