Eine gute Gesundheit war für den Profifußballer und Weltmeisterkapitän Philipp Lahm in seiner aktiven Karriere stets das wichtigste Kapital. Das gilt auch heute noch für den Familienvater und Unternehmer. Die Basis hierfür ist ein ausgeglichenes Leben mit ausgewogener Ernährung, geistiger Anregung, ausreichend Bewegung und Entspannung. Seine Motivation wird Philipp Lahm mit dem Wort & Bild-Publikum teilen. Im Wechselspiel mit gematik-Chef Dr. Markus Leyck Dieken geht es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen, die durch die Einführung von E-Rezept und E-Gesundheitsakte an Fahrt gewinnt – einig sind sich beide darin, so viel sei schon einmal verraten, dass Digitalisierung kein Zwang sein darf, sondern ein Hilfsmittel ist. Vor allem einfach soll sie sein und die Menschen unterstützen. Dr. Dennis Ballwieser, selbst Arzt und Apotheken Umschau-Chefredakteur, wird im Gespräch die Digitalisierungsperspektive und die Gesundheitstipps des Ex-Profifußballers unterhaltsam verknüpfen. Man darf gespannt sein!