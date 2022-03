Statistiken belegen: Netzwerke sind für die Karriereentwicklung mindestens so notwendig wie Leistung und Fleiß. Umso wichtiger ist es, sein eigenes Netzwerk aufzubauen und zu pflegen.

Männer tun dies seit Jahren, Frauen haben hier allerdings unbestritten Nachholbedarf.



Aus diesem Grund wurde 2018 der 1. Healthcaregipfel ins Leben gerufen, der die Sichtbarkeit von Frauen innerhalb der Unternehmen nachhaltig steigern möchte. Wie der BVDAK-Kooperationsgipfel bereits zu dem Branchentreff im Pharmamarkt geworden ist, wird der Healthcaregipfel das entsprechende Pendant, also der Branchentreff für alle weiblichen Führungs- und Nachwuchsführungskräfte im Gesundheitswesen.



Wer ganz nach oben will, kann nicht von allen geliebt werden. Besonders Frauen können dies schlecht aushalten. In einem gemeinsamen Netzwerk fällt es leichter, damit umzugehen. Der Healthcaregipfel, ein Leitfaden zur weiteren Karriereentwicklung, soll ehrgeizige, erfolgsorientierte Frauen aus dem Gesundheitswesen erreichen.



Das Motto des diesjährigen 3. Healthcaregipfel lautet: „Befähigen, beteiligen, begeistern: Woman leading competence“. Themen wie: „Weiblich, wild und weise: Selbstbewusst – selbstbestimmt - selbsterfüllt“, „Niemand ist so gut, wie wir alle zusammen“, wie sieht eine „Gesunde Führung“ aus, und was ist „Leise Kompetenz“ stehen auf dem Programm. Hochkarätige Referentinnen werden den Teilnehmerinnen anhand von Beispielen aufzeigen, dass Erfolg erreichbar ist, was Netzwerken bedeutet, und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben.

Unter der Schirmherrschaft der Healthcare Frauen e.V. bietet der Healthcaregipfel an zwei Tagen mit hochinteressanten Programmpunkten viel Raum zum Austausch und Netzwerken, um die berufliche Weiterentwicklung aktiv voranzutreiben.



Es werden ca. 100 Teilnehmerinnen erwartet, die gemeinsam ihre weiteren Wege strategisch planen.



