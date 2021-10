Winter 2021/2022 – droht eine Monster-Erkältungswelle?

Das kennen wir alle: kaum öffnen Kindergärten und Schulen nach längeren Ferien ihre Tore, grassieren lästige Erkältungen in den Familien. Um wie viel stärker wird dieser Effekt in diesem Winter ausfallen, nach eineinhalb Jahren Coronamaßnahmen in der Gesamtbevölkerung, wie Homeoffice, Maskenpflicht und Abstandsregeln? Tatsächlich meldet bereits das RKI im Wochenbericht Ende September, dass die Zahl der RSV-Nachweise jetzt schon deutlich über den Werten der Vorjahre um diese Jahreszeit liegt [1].