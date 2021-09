EurimPharm setzt ein klares Zeichen für mehr Nachhaltigkeit

Der oberbayerische Arzneimittelimporteur EurimPharm setzt sich intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander. Dabei geht es um den behutsamen und respektvollen Umgang mit sämtlichen Ressourcen in ökologischer, sozialer und ökonomischer Hinsicht. Mit seinen internen und externen Maßnahmen will EurimPharm mutig vorangehen, Innovationen fördern und sinnstiftende Beiträge für die Menschen leisten. Dies hängt mit der verantwortungsvollen Rolle als Pionier zusammen, die EurimPharm seit der Gründung vor über 45 Jahren einnimmt. War es damals noch die Vision, Gesundheit leistbar zu machen (was die Entwicklung des Arzneimittelimports zur Folge hatte), möchte EurimPharm nun erneut Vorbild sein und einen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft leisten.



Wenn alle zusammenhelfen, kann viel bewegt werden! Das ist auch die innerste Überzeugung von Geschäftsführerin Dr. Friederike Hrubesch-Mohringer. Da sich heute jeder Unternehmer mehr denn je Gedanken zur nachhaltigen Ressourcenschonung machen muss, hat sich EurimPharm mit den Herausforderungen unserer Zeit auseinandergesetzt. „Im Herbst pflanzen wir 20.000 Bäume im norddeutschen Husum und zusätzlich stellen wir 20.000 Quadratmeter peruanischen Regenwald unter Schutz. Bäume haben eine große Symbolkraft im Kontext ökologischer Nachhaltigkeit. Mit der Aktion wollen wir ein klares Zeichen für mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz setzen. Nicht nur für uns, sondern auch stellvertretend für jede Apotheke in Deutschland und Österreich“, so Dr. Friederike Hrubesch-Mohringer.



Der Unternehmensführung ist es wichtig, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter all den Maßnahmen stehen und diese mittragen. Als intern angekündigt wurde, dass sich EurimPharm langfristig dem Thema Nachhaltigkeit verschreibt, gab es viel Zustimmung und Begeisterung. Alle sind sich einig, dass jeder einzelne kleine Schritt von jedem von uns einen ganz wesentlichen Beitrag dazu leisten kann, die großen Ziele schneller zu erreichen. Das Engagement der Belegschaft zeigt sich unter anderem bei den intern ausgewählten „Mehrwerte-Scouts“ – diese beurteilen Prozesse innerhalb des Unternehmens aufgrund nachhaltiger Kriterien und schlagen aufbauend darauf Verbesserungen mit den jeweiligen Fachabteilungen vor.



Dass die Zeit für nachhaltiges Handeln nicht nur reif, sondern das Thema aktueller denn je ist, zeigen die derzeitigen Naturkatastrophen, die auch Dr. Friederike Hrubesch-Mohringer beschäftigen: „Die Klimakrise ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Schreckliche Berichte von Dürrekatastrophen in Afrika und schmelzende Pole haben uns zwar über die Medien erreicht, aber bislang kaum persönlich betroffen. Jetzt ist die Klimakrise vor unserer Haustüre angekommen. Es ist also spätestens jetzt höchste Zeit, dass jeder von uns etwas tut. Wir von EurimPharm haben uns entschieden, Taten zu setzen.“



Weitere Informationen unter www.eurim.com/worldchanger und www.theworldchanger.org