Team first – Das Erfolgsgeheimnis der Elisana Apotheken

Was ist meine Apotheke wert? – Das klassische Ertragswertverfahren im Überblick: Egal, ob Sie darüber nachdenken, Ihren Verbund zum bestmöglichen Preis zu verkaufen, oder ob Sie auf der Suche nach einer zukunftsträchtigen Apotheke sind: Die Bestimmung des Unternehmenswertes spielt für Sie eine zentrale Rolle. Für eine objektive Wertermittlung gibt es eine Reihe von verschiedenen Methoden – am Markt etabliert hat sich das klassische Ertragswertverfahren. So funktioniert es.

Inhaber- und Filialleiterwechsel – Was ist zu beachten?: Der größte Eingriff in den Betrieb eines Filialverbundes ist der Wechsel des Apothekeninhabers, dicht gefolgt von dem Wechsel in der Filialapothekenleitung. Im ersten Teil der neuen Serie erklärt Rechtsanwältin Iris Borrmann, was bei der Übertragung des Betäubungsmittel-Lagerbestandes zu beachten ist.

Digitales Apothekenmarketing – So stechen Sie aus der Masse heraus: Immer mehr Apotheken in Deutschland werden in Verbünden betrieben. Aus Marketingperspektive liegt darin eine Chance. Denn wenn sich die Apotheke mit ihren Filialen als eine einheitliche, attraktive Marke präsentiert, erhöht das die Sichtbarkeit und den Wiedererkennungswert. Mit diesen Maßnahmen können Sie online die maximale Aufmerksamkeit generieren.

Resilienz im Team stärken – 6 Wochen, 6 Impulse: Eine Parkbank, ein warmer Kaffee und Sonne, die durch das lichte Blätterdach ins Gesicht scheint. Mitten im schlimmsten Stress macht sich auf einmal Entspannung breit – sehr überraschend und ganz ungeplant. Wie wäre das? Oder ist es bei Ihnen eher umgekehrt? Wird jeder ruhigen Minute der Garaus gemacht und Erholung, Luft holen und Innehalten rücken in weite Ferne? Dann gibt es zwei Nachrichten für Sie. Erstens: Ihrem Team wird das genauso gehen. Zweitens: Das lässt sich ändern.

