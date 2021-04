Antibakteriell gegen Blasenentzündung - ganz ohne Antibiotika

Eine große Chance, die Antibiotikaeinnahme bei Harnwegsinfektionen zu vermeiden, bieten zugelassene, pflanzliche Arzneimittel mit Bärentraubenblätter-Extrakt (Uvae ursi folium) wie in

Cystinol akut®. Bärentraubenblätter haben in den gültigen unabhängigen Monographien5,6,7,8 ein positives Nutzen‑Risiko‑Profil und zeigen antibakterielle und entzündungshemmende Wirkungen,

ohne Erregerresistenzen zu verursachen oder zu fördern. Während das als Prodrug fungierende Phenolglykosid Arbutin in Bärentraubenblätter-Extrakt uropathogene Bakterien bekämpft, wirken weitere Inhaltsstoffe antiadhäsiv und antiphlogistisch9,10. Die aktuelle urologische S3‑Leitlinie empfiehlt Bärentraubenblätter ausdrücklich als Harnwegsdesinfiziens11. Die Dosierung des Arzneimittels Cystinol akut® ist monographiekonform. In einer In-vitro-Studie wurde das antibakterielle Potenzial des enthaltenen Bärentraubenblätter-Extrakts mit Antibiotika verglichen: Der Extrakt des Phytopharmakons reduzierte E. coli-Kolonie-bildenden Einheiten nahezu ebenso effektiv wie die Antibiotika12.

Mit Cystinol akut® steht Apotheken also ein monographiekonformes Akut-Therapeutikum für die Empfehlung bei Cystitis zur Verfügung.