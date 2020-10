Der elektronische Heilberufsausweis (eHBA) und was er kann

Beantragt wird der eHBA bei der jeweils zuständigen Landesapothekerkammer, die den Antrag prüft und eine sog. Vorgangsnummer vergibt, mit der der eHBA bei einem dafür zugelassenen Kartenhersteller online bestellt wird, z. B. bei D-TRUST – einem Unternehmen der Bundesdruckerei-Gruppe. Für den Antrag benötigt man lediglich einen Personalausweis sowie ein digitales Foto in guter Qualität, das auf den Ausweis gedruckt werden soll. Da der eHBA ein hochwertiger und vor allem sicherer Sichtausweis inklusive einer qualifizierten Signatur ist, muss auch eine Identifikation durchgeführt werden. Diese ist in jeder Postfiliale möglich. Alternativ bietet D-TRUST mit seinem Partnerunternehmen CompuGroup Medical exklusiv das Identifizierungsverfahren Easy Ident an. Hierbei erfolgt die Identifizierung vor der Antragstellung direkt in Ihrer Apotheke. Nach erfolgter Identifizierung und Freigabe durch die Landesapothekerkammer wird er eHBA produziert und per Einschreiben verschickt. In getrennter Post folgt die PIN, mit der der eHBA binnen 28 Tagen aktiviert werden muss.