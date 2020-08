Das kann ins Auge gehen!

Wässrige Augentropfen sind die Zubereitung zur Anwendung am Auge, die in der Apotheke am häufigsten vorkommen. Die Verordnung des Arztes nennt dabei im Allgemeinen nur den Wirkstoff in der gewünschten Konzentration. Um der Forderung nach Wirksamkeit und Verträglichkeit nachzukommen, müssen Isotonisierungsmittel, pH-Korrigenzien und Konservierungsstoffe zugesetzt werden. Augentropfen müssen zudem steril sein und erfordern eine spezielle Herstellungstechnik. Von der Vorbereitung des Arbeitsplatzes und der Gerätschaften, über die Herstellung der Lösung, bis zu Sterilisation und Abfüllung ist vieles zu beachten. Der Vortrag zeigt, wie die Erarbeitung der Rezepturvorschrift und die Herstellung unter Apothekenbedingungen gut zu schaffen sind.

Weitere Informationen, das Programm und den Link zur Anmeldung finden Sie » hier