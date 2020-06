Selbstmedikation bei Blasenentzündung

Eine Behandlung im Rahmen der Selbstmedikation ist bei akuten, unkomplizierten Blasenentzündungen möglich! Die interdisziplinäre AWMF S3-Leitlinie betont, dass es bei der Therapie im Wesentlichen darum geht, die klinischen Symptome rascher zum Abklingen zu bringen2. Bewährt hat sich die pflanzliche Dreierkombination aus Rosmarin, Tausendgüldenkraut und Liebstöckel, wie sie in Canephron® Uno enthalten ist. Canephron® Uno wirkt schmerzlindernd3, krampflösend4, bakterienausspülend5 und entzündungshemmend6. Eine Anwenderbefragung zeigte, dass fast jeder zweite Betroffene bei der Behandlung mit Canephron® einen Wirkeintritt innerhalb von 4 Stunden verspürte7.

Wichtige Warnzeichen, wie z.B. Nierenschmerzen oder Fieber gilt es zu beachten. Liegt weder Risikogruppe noch Warnzeichen vor, kann eine akute, unkomplizierte Blasenentzündung auch im Rahmen der Selbstmedikation behandelt werden.

Für Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahren stehen Dragees (3 x 2 Dragees) oder Tropfen (3 x 5 ml) zur Einnahme zur Verfügung. Doppelte Wirkstoffmenge, halbe Dosierung: Besonders patientenfreundlich ist die Einnahme von Canephron® Uno mit nur 3 x 1 Dragee täglich.

Canephron® Uno mit der 4-fach Wirkung ist Ihre Empfehlung bei akuten, unkomplizierten Blasenentzündungen!

Die weiteren Themen der Serie „Kompetent beraten in der Corona-Zeit“ sind:

Apotheken haben ein offenes Ohr für die Ängste ihrer Patienten. Bionorica SE dankt allen Apotheken-Mitarbeitern für die wichtigen, beruhigenden Gespräche während der Corona-Zeit!



