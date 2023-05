Der pharmazeutische Wirkstoff Inosin Acedoben Dimepranol (IAD) ist seit 1971 in klinischem Einsatz. Die erste europäische Zulassung erfolgte 1979 in Italien. Der antivirale Wirkstoff IAD ist für die Behandlung von Virusinfektionen in Verbindung mit zellvermittelter Immunschwäche zugelassen.