Premier Starmer will NHS effektiver machen

In einer Grundsatzrede machte Starmer Anfang dieser Woche deutlich, dass die Gesundheitsversorgung in Großbritannien zum Teil in einem desolaten Zustand ist und bezeichnete deren Reform als „Grundpfeiler“ seiner Politik.

Konkret forderte er, dass der staatliche Gesundheitsdienst National Health Service (NHS) „von Grund auf“ reformiert werden müsse und versprach 450.000 zusätzliche ärztliche Termine. Dadurch sollen die Rückstände auf den Wartelisten abgebaut werde. Nach Angaben der britischen Regierung ist der Rückstau im NHS in den letzten Jahren „ins Unermessliche gestiegen.“ Millionen Menschen im Land würden teils unter Schmerzen und in Angst auf eine Behandlung warten – „ihr Leben hängt in der Warteschleife“, so Starmer wörtlich. Ziel der Reform sei es, dass die Patienten künftig innerhalb von 18 Wochen einen Behandlungstermin bei einem Arzt bekommen.