Lauterbach legt Bilanz seiner Amtszeit vor

„Wir haben viel erreicht“, schreibt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in einer Bilanz zu seiner Amtszeit in der 20. Legislaturperiode des Bundestags. In einem auf den 18. Dezember datierten zwölfseitigen Brief an die Fraktionsmitglieder der Koalition aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen heißt es, man habe das Gesundheits- und Pflegewesen „umfassend sowie spürbar für alle verbessert und erste, notwendige und umfassende Erneuerungsschritte eingeleitet“.

Es seien 19 Gesetze verabschiedet und begonnen worden, „den großen Reformbedarf im Gesundheitssystem abzuarbeiten“. Die Krankenhausreform wird in diesem Zusammenhang als „die wohl größte und zugleich bedeutendste Strukturreform dieser Legislaturperiode und in jedem Fall die größte Veränderung der Krankenhausfinanzierung der vergangenen 20 Jahre“, bezeichnet.

Die Vorhaben, die angestoßen, aber nicht umgesetzt werden konnten, bilden laut Lauterbach die Grundlage, „um den notwendigen Modernisierungsprozess in der nächsten Legislatur weiterzuführen“. Erwähnt wird an dieser Stelle auch das Apothekenreformgesetz, zu dem es heißt, dass mit dem Entwurf Lösungen bereitlägen, „um den Erhalt eines flächendeckenden Apothekennetzes mit persönlicher Vor-Ort-Beratung zu sichern“.