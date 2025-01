Was ist das Guillain-Barré Syndrom?

Die Therapie des Guillain-Barré Syndrom erfolgt mittels intravenöser Immunglobulin-Gabe und Plasmaaustausch. Darüber hinaus haben sich keine anderen Verfahren oder Medikamente als wirksam für die Behandlung des GBS erwiesen. Bei GBS kann eine rasch fortschreitende Schwäche auftreten, die innerhalb von Stunden bis Tagen auftritt und im weiteren Verlauf zu Ateminsuffizienz führt. Wird ein drohendes Atemversagen nicht erkannt, kann dies zum Tod oder zu einer hypoxiebedingten Behinderung führen. Bei Patienten mit GBS, die eine laufende Infektion haben, kann eine antimikrobielle oder antivirale Behandlung in Betracht gezogen werden; vorangegangene Infektionen sind jedoch in der Regel vor dem Auftreten der Schwäche abgeklungen.

Die meisten Patienten mit GBS, selbst diejenigen, bei denen zum Zeitpunkt des Ausbruchs Arme und Beine gelähmt waren oder lange Zeit mechanisch beatmet werden mussten, erholen sich weitgehend, insbesondere im ersten Jahr nach Ausbruch der Krankheit. Wiederkehrende GBS - Episoden sind selten und betreffen nur ca. 2 bis 5% der Patienten. Trotz der im Allgemeinen positiven Aussichten für Patienten mit GBS kommt es in 3 bis 10% der Fälle zum Tod, am häufigsten aufgrund von kardiovaskulären und respiratorischen Komplikationen [5].

