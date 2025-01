Apotheken erbringen zu wenige pharmazeutische Dienstleistungen

Lauterbachs Pläne, die Gelder aus dem Fonds abzuschmelzen, standen allerdings in ziemlichem Gegensatz zu einem anderen Vorhaben aus seinem Hause: Laut dem Entwurf für das Gesunde-Herz-Gesetz (GHG) sollten drei niedrigschwellige Beratungsleistungen als neue pharmazeutische Dienstleistungen etabliert werden: Beratung mit Messungen zu Risikofaktoren von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes mellitus, Beratung mit Kurzintervention zur Prävention tabakassoziierter Erkrankungen und eine Beratung und Messungen zu Risikofaktoren zur Einschätzung des individuellen Erkrankungsrisikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Diabetes mellitus und weiteren Risikoerkrankungen. Es sollte also für mehr Leistungen weniger Geld zur Verfügung stehen. Der Entwurf für das GHG zeigte aber auch: Die Politik steht grundsätzlich hinter den pDL. Dennoch scheiterten Lauterbachs Pläne. Am 6. November, also dem Tag, an dem die Ampelkoalition brach, erfolgte die 1. Lesung im Bundestag – und damit war Schluss.