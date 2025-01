Hat das E-Rezept das Kaufverhalten bei OTC verändert?

Auch die 968 Kund*innen, die ihr E-Rezept in einer Apotheke vor Ort eingelöst haben, wurden zu den Gründen dafür befragt. Häufigster angenommener Grund ist das Vertrauen in die Apothekenteams: 70 Prozent gaben an, diese gut zu kennen und deshalb ihre Rezepte hier einzulösen. Zweithäufigster Grund für das Einlösen in der Apotheke ist die gute Beratung zu Gesundheits- und Arzneimittelfragen. Dass Arzneimittel noch am selben Tag bezogen werden können, animierte 27 Prozent der befragten Kund*innen zum Gang in die Apotheke vor Ort. 26 Prozent gingen davon aus, dass die Apothekenteams sie als Patient*innen gut kennen. Für 16 Prozent war es ausschlaggebend, dass in der Apotheke ihr Medikationsplan fachgerecht geprüft wird. Nur 5 Prozent gaben an, dass eine erwartete sofortige Belieferung des Rezeptes sie zum Weg in die Apotheke motiviert hatte.