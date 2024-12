DocMorris legt Positionen zur Bundestagswahl vor

Bald wird ein neuer Bundestag gewählt. Die ABDA legte bereits ihre Kernpositionen vor. Sie will ein wirtschaftliches Soforthilfeprogramm und bietet unter anderem eine Erweiterung des Versorgungsangebotes in den Apotheken an.

Dabei sind in den vergangenen Tagen auch schon einige Wahlprogramme der Parteien bekannt geworden. Die Union will beispielsweise mit einer Apothekenreform die Präsenzapotheken stärken. Bündnis 90/Die Grünen stellt eine Reform der Apothekenfinanzierung in Aussicht.

Was DocMorris sich zur Bundestagswahl wünscht, das geht aus dem Positionspapier „Telepharmazie als Schlüssel zu effizienter, flächendeckender Arzneimittelversorgung“ hervor. Das ist stark angelehnt an ein Papier, das Anfang Oktober in Zusammenhang mit dem Referentenentwurf zur Apothekenreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) veröffentlicht wurde und den etwas schlankeren Titel „Telepharmazie: Schlüssel zur flächendeckenden Versorgung“ trug.