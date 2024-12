Die letzte Gabe

Wir begeben uns heute ins antike Rom. Im Kaiserpalast herrscht Unruhe. Der Kaiser, ein Mann von großer politischer Bedeutung, liegt im Sterben. Was als gewöhnliche Mahlzeit begann, endet für ihn in unerträglichen Schmerzen. Der Arzt an seiner Seite kann nichts mehr für ihn tun. Die Symptome deuten auf eine Vergiftung hin – perfekt für unser Adventsrätsel.