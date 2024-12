Schlingerkurs bei „sonstigen Produkten zur Wundversorgung“

Doch bekanntlich kam diesem Gesetzesvorhaben, in dem unter anderem auch die erweiterte Impfbefugnis für Apotheken untergebracht werden sollte, das Ampel-Aus in die Quere. Daraufhin wandte sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) selbst an GKV-Spitzenverband, Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und Deutschen Apothekerverband. Seine Empfehlung: Die Übergangsfrist sollte jetzt erst einmal bis 2. März 2025 verlängert werden. Damit einher geht die Erwartung, dass bis dahin eine gesetzliche Klärung auf den Weg gebracht werden kann. Der GKV-Spitzenverband hatte dies gegenüber der DAZ bestätigt, ebenso dass er die Krankenkassen entsprechend informiert habe.

Apothekerverband: ABDA-Artikelstamm ist maßgeblich

Doch offensichtlich gibt es Bedenken. So betont der Apothekerverband Schleswig-Holstein in einem Rundschreiben vom 6. Dezember, dass es bislang keine offiziellen und belastbaren Informationen für Apotheken gebe. Es sei derzeit noch unklar, ob der GKV-Spitzenverband verbindlich für alle gesetzlichen Krankenkassen der Bitte des BMG um Verlängerung der Übergangsregelung nachkommen wird. Bis auf Weiteres rät der Verband, sich ausschließlich nach dem ABDA-Artikelstamm zu orientieren. Dessen Angaben zur Erstattungsfähigkeit seien verbindlich. Und Verordnungen über nicht erstattungsfähige Produkte könnten nicht zulasten der GKV beliefert werden.

KBV und BVmed: Gesetzgeber muss schnell handeln

Auch die KBV ist skeptisch. Sie erklärte am vergangenen Freitag in ihren Praxisnachrichten, dass nach ihren Informationen der GKV-Spitzenverband beziehungsweise einige Mitgliedskassen dem Appell Karl Lauterbachs nicht folgen. „Im Gegenteil haben nach dem Auslaufen der Übergangsregelung bereits einzelne Krankenkassen auf die fehlende Verordnungsfähigkeit entsprechender Produkte zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung hingewiesen“, so die KBV. Sie warnt vor einem Regressrisiko für die verordnenden Ärztinnen und Ärzte und forderte den Gesetzgeber auf, die geplante Verlängerung der gesetzlichen Übergangsfrist umgehend umzusetzen, um wieder Versorgungssicherheit herzustellen.

Auch der Bundesverband Medizintechnologie (BVmed), der die Empfehlung aus dem BMG ausdrücklich unterstützt hat, räumt ein, dass sich an der gesetzlichen Lage erst einmal nichts ändert. Es bestehe weiterhin dringender politischer Handlungsbedarf. „Wir fordern den Bundestag daher auf, noch im Dezember mit einer gesetzlichen Fristverlängerung Klarheit bei allen Akteur:innen und Versorgungssicherheit zu schaffen“.

Die DAZ hat bei auf der Kassenseite nochmals nachgehakt. Geantwortet hat bislang ein Sprecher der Techniker Krankenkasse mit folgender Aussage: „Laut GKV-SV sollen die aktuell gültigen Erstattungsregelungen bis zum 2. März 2025 verlängert werden. Darüber wurden wir informiert und das gilt für uns.“