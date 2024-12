Tatort-Kommissar Thiel wacht in einem Hotelzimmer auf und kann sich an den letzten Abend nicht erinnern. Bei einer anschließenden Autofahrt mit seinem Kollegen Boerne kommt er an einem Waldstück vorbei, in dem Polizisten gerade eine männliche Leiche gefunden haben. Thiel plagen Flashbacks. Hat er etwas mit dem Tod des Mannes zu tun?