Verbot des „Jauch Rabatts“ auf dem Cover der „Superillu“

Günther Jauch gehört zu den Promis, die nur sehr spärlich in der Regenbogenpresse auftauchen. Sein Privatleben hält er ziemlich unter Verschluss, überdies ist er bekannt dafür, sich gegen alle möglichen Behauptungen der bunten Blätter zur Wehr zu setzen. Nun ziert sein Konterfei allerdings das Cover der aktuellen Ausgabe der „Superillu“. „Es geht wieder um Werbung: Neuer Ärger für Günther Jauch“ lautet die Schlagzeile. Weiter ist auf der Titelseite des Blattes aus dem Hause Burda zu lesen: „Reklame-Verbot: Sein guter Name sollte helfen – aber es endete vor Gericht. Der ganze Fall.“ Der „Fall“ ist die gerichtliche Auseinandersetzung der Shop Apotheke, deren Werbegesicht Jauch ist, mit ihreApotheken.de (iA.de). Auf Antrag der von Noweda und Burda ins Leben gerufenen Plattform hat nämlich das Landgericht Frankfurt der Shop Apotheke die Werbung untersagt, in der der Moderator für die E-Rezept-Einlösung per CardLink wirbt und mit einem 10-Euro-Gutschein lockt.