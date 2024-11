Wir suchen die „Schönste Apotheke 2024“? Voten Sie mit!

Um den Award „Schönste Apotheke 2024“ treten an die Apotheke im Schultheiß-Quartier in Berlin, die Nordland-Apotheke, ebenfalls in Berlin und die Löwen-Apotheke mit Manufaktur in Lübeck.

Apotheke im Schultheiss-Quartier, Berlin

Die Schultheiss-Brauerei Moabit ist, wie der Name verrät, eine ehemalige Brauerei an der Turmstraße in Berlin-Moabit, in der Nähe des Kleinen Tiergartens und des U-Bahnhof Turmstraße. Heute befindet sich auf dem Gelände das Einkaufszentrum Schultheiss Quartier und darin die „Apotheke im Schultheiß-Quartier“.

In der retro-futuristische Apotheke wurden traditionelle natürliche Materialien aus den 1920er-Jahren (Glasbausteine, Stahl, Terrazzo, Eiche, Leder) in modernem Design verwendet. Vor allem durch die Verwendung der semitransparenten Glasbausteine entsteht eine Wohlfühlatmosphäre und Aufenthaltsqualität für Kunden und Mitarbeitende – auch in allen Nebenräumen (Labor, Backoffice, automatisches Warenlager).

Die Apotheke ist regelmäßig Kulisse für Film- und Werbeaufnahmen. Die in Berlin ansässigen Designer, Studio Aisslinger, haben im Schultheiss Quartier in Berlin eine innovative Apotheke gestaltet, die analoge Einflüsse mit futuristischen Technologien verbindet. Eine Farbpalette aus Brauntönen, Grün und Creme schafft eine warme, vertrauensvolle Atmosphäre. Das Designteam betont die Balance zwischen Digitalisierung und menschlicher Interaktion, um Räume zu schaffen, die sowohl technologisch fortschrittlich als auch sozial einladend sind. Design-Fan und Inhaberin Heike Zweydinger wollte der Apotheke dem Raum einen besonderen Charakter für die Kunden verleihen – aus jedem Blickwinkel.

Nordland-Apotheke, Berlin

Die Nordland-Apotheke liegt in einer modernen Geschäftsstraße in Berlin-Mitte. Herzstück der Offizin ist der über sieben Meter lange Verkaufstisch aus Eichenholz, der – in Anlehnung an den Namen „Nordland Apotheke“ - einem Schiffsrumpf nachempfunden ist. Moderne Sichtwahlregale vor freigelegtem Mauerwerk bilden die architektonische Verknüpfung von Tradition und Moderne und den ästhetischen Verweis auf die lange Tradition der Nordland Apotheke, die sich seit über einem halben Jahrhundert an diesem Ort befindet, der heute Teil eines modernen, quirligen Geschäftsviertels ist. Mit der architektonischen und ästhetischen Gestaltung der Apotheke für Menschen mit gesundheitlichen Anliegen wird eine Atmosphäre des Wohlbefindens und Vertrauens geschaffen.

Die Nordland Apotheke bietet nicht nur ein ästhetisch ansprechendes Umfeld, sondern auch ein umfassendes Serviceerlebnis, das die Kundenzufriedenheit steigert und den Ruf der Apotheke in der lokalen Gemeinschaft stärkt.

Löwen-Apotheke, Lübeck

Die Löwen-Apotheke in Lübeck befindet sich in einem historischen Patrizierhaus mit gotischer Front und einem romanischer Rückgiebel. Die Innenarchitektur von 2006 nimmt Bezug auf die Geschichte des Hauses und die 200-jährige Apothekengeschichte. Sie ist zugleich ein Schmuckkästchen für die über 50 von Inhaber Dr. Marcus Niendorf geschaffenen pflanzlichen Rezepturen. Ein gesonderter Raum wurde 2019 mit einer historischen Materialkammer eingerichtet. Die „Wunderkammer“ nimmt Bezug auf die ursprüngliche handwerkliche Tätigkeit des Berufes und ist atmosphärisch eine Bereicherung für die Apotheke. Sie wird für Ausstellungen, Veranstaltungen der Lübecker Museen, Vorlesungen oder auch Konzerte genutzt.

Die Löwen-Apotheke hat sich in den letzten Jahren zu einer touristischen Attraktion entwickelt. „Sie sind das Highlight unseres Lübeck-Besuches“ und „Ich habe meinem Mann gesagt, er solle von der Autobahn abfahren, weil ich unbedingt zu Ihnen wollte“ hört Inhaber Niendorf immer wieder von auswärtigen Kunden. Niendorf sieht eine mögliche Auszeichnung als „Oscar für sein Lebenswerk“. Trotz warnender Stimmen habe er vor über 20 Jahren dieses Apotheken-Konzept ersonnen, in der die Schönheit der traditionellen Apotheke der vergangenen Jahrhunderte eine zentrale Rolle spielt. Das hat viel Mut und Durchhaltevermögen gekostet.