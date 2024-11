Grüne wollen sich intensiv für Apothekenstärkung einsetzen

„Es braucht ein Sofortprogramm, um die finanzielle Schieflage der Apotheken vor Ort zu beenden“, so Overwiening. Nur so könne der Sinkflug der Apothekenzahlen gestoppt werden.

Expertise der Apotheken gezielter einsetzen

Man biete an, künftig eine größere Rolle in der Primärversorgung einzunehmen. „Gerade in Zeiten des demografischen Wandels ist es sinnvoll und hilfreich, die Expertise der Apothekenteams beispielsweise im Bereich der Prävention noch mehr und gezielter zu nutzen. So wird das Gesundheitswesen effizienter aufgestellt“, so die ABDA-Präsidentin.

Gespräche gab es unter anderem mit der apothekenpolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion, Paula Piechotta und den Mitgliedern im Gesundheitsausschuss Janosch Dahmen, Kirsten Kappert-Gonther und Maria Klein-Schmeink.

Apothekentüte für Habeck

Laut ABDA-Newsroom versorgte die BAK-Vizepräsidentin Ursula Funke, die auch Präsidentin der Landesapothekerkammer Hessen ist, den frischgekürten Grünen-Kanzlerkandidaten Robert Habeck mit einer Apothekentüte mit Infomaterial. Gegenüber Klein-Schmeink wies Funke darauf hin, dass immer noch das Wirtschaftsministerium für die Apothekenhonorierung zuständig sei.

Der Vorsitzende des Hessischen Apothekerverbandes Holger Seyfarth lobte demnach die Gesprächsatmosphäre am ABDA-Stand. Ricarda Lang habe er deutlich gemacht, dass unter der Ampelkoalition etwa 1.500 Apotheken in der Bundesrepublik schließen mussten, so Seyfarth. Der neue Bundesvorsitzende der Partei, Felix Banaszak, habe „wie alle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner“ versichert, dass die Partei sich intensiv für die Stärkung der Apotheken einsetzen wolle.