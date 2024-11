Securpharm wird teurer

Am 9. Februar 2019 wurde in Deutschland die europäische Fälschungsschutzrichtlinie unter dem Namen Securpharm umgesetzt. Seitdem muss das Apothekenpersonal jede Rx-Packung sowie Omeprazol vor der Abgabe an Patienten einer Echtheitsprüfung unterziehen. Diese Umsetzung war natürlich nicht kostenlos. Es gab Anfangsinvestitionen, wie den Aufbau der Server und der Datenbanken und neue Scanner für die Apotheken, sowie laufende Kosten. Letztere werden sich für die Apotheken nun erhöhen.

Begründet wird dies mit steigenden Betriebskosten im IT-Bereich. Wie die Netzgesellschaft Deutscher Apotheker (NGDA), eine Tochter der ABDA-Tochter Avoxa, die den Apothekenserver bereitstellt, mitteilt, wird ab dem 1. Januar 2025 die monatliche Nutzungsgebühr des Apothekenservers um 1 Euro pro Monat angehoben. Somit liegt der Monatspreis bei 12,90 Euro, im Jahr kostet Securpharm dann 154,80 Euro (jeweils zuzüglich Umsatzsteuer). Diese Anpassung sei notwendig, um die Sicherheit und Verfügbarkeit des Systems zu gewährleisten und zukünftige Verbesserungen zu ermöglichen, heißt es. Für 2025 seien überdies Änderungen am System geplant.