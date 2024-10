AOK sieht keine Hinweise auf Lieferengpässe

Das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) sieht derzeit keine Hinweise für drohende Liefer- oder Versorgungsengpässe. Von insgesamt mehr als 63.000 in Deutschland verordnungsfähigen Arzneimittel seien aktuell 735 beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) als nicht lieferbar gemeldet – 98,8 Prozent seien also lieferbar. Zudem könnten 99,9 Prozent aller ärztlichen Verordnungen abgedeckt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der AOK von diesem Montag.