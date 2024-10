Was ist das Kounis-Syndrom und welche Wirkstoffe können es auslösen?

Nicht bei allen Wirkstoffen, unter deren Einnahme ein Kounis-Syndrom beobachtet wurde, sind entsprechende Informationen in der Fachinformation zu finden, zumal teilweise nur Fallbeobachtungen vorliegen. Den neuesten Warnhinweis tragen Arzneimittel mit der Wirkstoffkombination Ibuprofen plus Pseudoephedrin. Der Änderung der Fach- und Gebrauchsinformationen gingen eine Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz der Europäischen Arzneimittel-Agentur sowie ein Beschluss der Koordinierungsgruppe voraus. Mit Bescheid vom 20. August 2024 setzte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) die einstimmigen Beschlüsse der Koordinierungsgruppe um. Die Fach- und Gebrauchsinformationen müssen nun zusätzlich darauf hinweisen, dass auftretende Brustkorbschmerzen unter der Anwendung entsprechender Präparate ein Anzeichen einer potenziell schwerwiegenden allergischen Reaktion sein kann, die möglicherweise zum Herzinfarkt führt (Kounis-Syndrom). Ferner wird der Patient darauf hingewiesen, dass beim Auftreten von Atemproblemen, Schwellungen im Bereich des Gesichts und des Nackens (Verdacht auf Angioödem) und Brustkorbschmerzen die Einnahme sofort zu beenden und ein Arzt zu kontak­tieren ist [7].

Variable Therapie

Die Therapie zielt vor allem auf die Behandlung der Inflammation ab. Dabei werden je nach Variante und Ausprägung des Kounis-Syndroms unterschiedliche Wirkstoffe eingesetzt, um die allergischen Symptome zu lindern und den kardiovaskulären Zustand zu stabilisieren:

Antihistaminika (z. B. Diphen­hydramin, Cetirizin)

systemische Glucocorticoide (z. B. Prednison, Methylprednison)

bei Vorliegen respiratorischer Symptome Bronchodilatatoren

Thrombozytenaggregationshemmer (z. B. Acetylsalicylsäure)

Nitroglycerin als Vasodilatator zur Linderung der Brust­schmerzen

Betablocker (gelegentlich)

Supportive Maßnahmen wie Sauerstofftherapie, kardiales Monitoring und Flüssigkeitsgabe zur Aufrechterhaltung der Homöostase sowie eine Patientenschulung zur Prä­vention, konkret zur Vermeidung möglicher Trigger, ergänzen die Behandlung [8]. |

