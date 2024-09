Apotheken erhalten dritte Zahlung aus dem AvP-Vergleich

Die Insolvenzverwaltung des Rechenzentrums AvP Deutschland GmbH, die Kanzlei White&Case, kündigt in ihren jüngsten „Informationen für Leistungserbringer“ an, dass der Treuhänder Dr. Bero-Alexander Lau am heutigen Freitag die dritte Auszahlung im Rahmen des Vergleichs mit den beigetretenen Offizinapotheken vornehmen wird. Dabei sollen etwa 10,3 Millionen Euro ausgezahlt werden. Das entspreche einer Quote von 3,4 Prozent der Forderungen. Damit würden alle drei Vergleichszahlungen zusammen etwa 15,4 Prozent der offenen Forderungen betragen.