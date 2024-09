Apothekenreform wieder verschoben / E-Rezept-Einlösung via Terminal / Wann kommt das E-BtM-Rezept?

Aktuelle News in Kürze: Erfahren Sie in den ApoNews alles über den aktuellen Stand der Apothekenreform, ob die E-Rezept-Einlösung via Apothekenterminals in Supermärkten zulässig sind und wann mit elektronischen BtM-Rezepten zu rechnen ist – die sollen nämlich eigentlich ab dem 1. Juli 2025 Pflicht werden.