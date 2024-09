Seyfarth diskutiert mit SPD-Bundestagsabgeordneten

„Seit vielen Monaten ist die geplante Apothekenhonorar- und -strukturreform in aller Munde und wird vor allem von den unterschiedlichen Verbänden kritisch begleitet“, heißt es von Schmidt und Heidenblut. „Wir sind überzeugt davon: Miteinander reden ist besser, als übereinander zu reden.“

„Apothekerinnen und Apotheker leisten jeden Tag Großes“

Ihr zentrales politisches Anliegen sei, die Apotheken vor Ort und insbesondere im ländlichen Raum in ihrer Arbeit zu stärken. „Apothekerinnen und Apotheker leisten jeden Tag Großes für die Arzneimittelversorgung in unserem Land. Das erleben wir bei jedem Besuch in der Apotheke“, so die beiden Abgeordneten. Auch die Bekämpfung der Pandemie habe gezeigt, wie unabdingbar eine flächendeckende Verfügbarkeit ist.

Es gebe allerdings nicht die eine Apotheke. Die Apothekenlandschaft sei vielfältig und müsse deshalb auch differenziert betrachtet werden. „Es macht einen Unterschied, ob eine Apotheke in einer Großstadt oder in einer Gemeinde auf dem Land ansässig ist. Unser Ziel ist, allen Apotheken eine wirtschaftliche und faire Basis und Planungssicherheit für die Zukunft zu geben“, so Schmidt und Heidenblut.