ABDA startet neue Kampagne in Bahnhöfen

Die Zahlen-Kampagne ist ein Zwischenschritt zur dritten Phase der politischen Kampagne. Diese soll Anfang Oktober starten und setzt aufs Gefühl, wie die ABDA in ihrem Newsroom erklärt: Apothekerinnen und Apotheker werden auf emotional gestalteten Motiven selbst darstellen, warum die qualitativ hochwertige Beratungsleistungen approbierter Pharmazeutinnen und Pharmazeuten für die Bevölkerung unverzichtbar sind. Auch diese Motive werden im ICE-Netz der Deutschen Bahn und in den ÖPNV-Netzen deutscher Großstädte zu sehen sein. Im November werden die Kampagnenmotive zusätzlich online ausgespielt. Die Motive werden über eine groß angelegte Bestellphase auch an die Apotheken verteilt.

Alle Motive der neuen Kampagnenwelle sind auf gesundheitsichern.de abrufbar.