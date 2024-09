Auf welche Neurone wirkt Morphin?

Die Forschungsgruppe fand heraus, dass insbesondere Neurone der rostralen ventromedialen Medulla (RVM) durch das Opiat beeinflusst wurden. Dieser Bereich des Rückenmarks, der sich in der Nähe der Medulla oblongata befindet, ist wesentlich für die Weiterleitung von Schmerzreizen. Schalteten die Forscher die Neurone in dieser Region aus, verspürten die Versuchsmäuse trotz Morphin Schmerzen. Stellten die Wissenschaftler die Funktion der Neurone wieder her und aktivierten diese, wurde eine ähnliche analgetische Wirkung wie bei Morphin festgestellt. Insbesondere Neurone, die das Signal an inhibitorische Neurone der Nozizeption weiterleiten, also Schmerzempfinden abschwächen, wurden durch Morphin beeinflusst. Die Forschungsgruppe benannte die von Morphin angesprochenen Neurone in der rostralen ventromedialen Medulla „Morphin Ensemble“.

Der Mechanismus im Detail: Zu den Neuronen dieses „Ensembles“ gehören glutaminerge Neuronen, die auf RVMBDNF-Neuronen projizieren. Diese Neuronen leiten Signale an hemmende Nervenzellen weiter, den sogenannten SCGal-Neuronen, die den Neurotransmitter Gammaaminobuttersäure und das Neuropeptid Galanin freisetzen. Die Hemmung der SCGal-Neuronen ist entscheidend für die schmerzlindernde Wirkung von Morphin. Außerdem ist der neurotrophe Faktor brain-derived neurotrophic factor (BDNF), der in den RVMBDNF-Neuronen gebildet wird, wichtig für die Analgesie. Eine Erhöhung des BDNF-Spiegels verstärkt die schmerzlindernden Effekte von Morphin, selbst bei niedrigen Dosen.

Das Forschungsteam hofft nun, dass durch besseres Verständnis der analgetischen Effekte des Morphins und des „Morphin Ensemble“ unerwünschte Wirkungen von Morphin wie Sucht, Überdosierung oder Tod in Zukunft vermieden werden könnten.

Literatur

Fatt MP et al. Morphine-responsive neurons that regulate mechanical antinociception. Science 2024, www.science.org/doi/10.1126/science.ado6593

Björklund A. Mechanisms of how morphine relieves pain mapped out. Karolinska Institutet 30. August 2024, https://news.ki.se/mechanisms-of-how-morphine-relieves-pain-mapped-out