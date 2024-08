Apothekenreform verständlich gemacht für SPD-Bundestagsabgeordnete

In Berlin ist Sommerpause, aber die Diskussion um die Apothekenreform ebbt nicht ab. Besser gesagt: Die Apothekenteams geben nicht klein bei, kontaktieren die Abgeordneten, die aus der Hauptstadt in ihre Wahlkreise zurückkommen, und machen Dampf. Das führt anscheinend insbesondere bei der Partei von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu Unsicherheit.

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten im Bundestag, Dagmar Schmidt, sah sich nun offenbar genötigt, die Fraktionsmitglieder anzuschreiben, ihnen Mut zuzusprechen und mit Informationen zur Reform und der Situation der Apotheken in Deutschland zu versorgen. In einer E-Mail, datiert auf den 8. August, heißt es: „Wir sollten uns durch die anhaltenden Diskussionen über die Sommerpause hinweg nicht verrückt machen lassen und zunächst auf die konkrete Ausgestaltung der Apothekenreform in der kommenden Kabinettsfassung des Gesetzentwurfs hinweisen“.