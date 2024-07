Nachdem Redcare Pharmacy Anfang Juli bereits vorläufige Umsatzzahlen zur geschäftlichen Entwicklung im ersten Halbjahr 2024 veröffentlicht hatte, machte der Versandhändler nun auch nähere Angaben zur Entwicklung des Ergebnisses. Demnach stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Konzerns in den ersten sechs Monaten auf 27 Millionen Euro gegenüber 22 Millionen Euro in der Vorjahreszeit. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich demnach vor allem dank eines stärkeren zweiten Quartal in den ersten sechs Monaten des Jahres auf 2,4 Prozent.