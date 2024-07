Was Apothekerinnen jetzt verdienen

Ein dreiviertel Jahr nach dem Start der Verhandlungen haben sich die Apothekengewerkschaft Adexa und der Arbeitgeberverband Deutscher Apotheken (ADA) auf einen neuen Gehaltstarifvertrag geeinigt. Demnach steigen ab 1. Juli die Gehälter für Mitarbeitende aller Berufsgruppen in der jeweils ersten Berufsjahresgruppe um 150 Euro, in allen anderen Berufsjahresgruppen um 100 Euro. Je nach Berufsjahr ist das ein Plus zwischen 3,85 und 2,1 Prozent. Zum 1. Januar 2026 kommen dann nochmals 3 Prozent dazu.