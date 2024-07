Das Ende der ambulanten Zytostatikazubereitung?

Die AOK Bayern und verschiedene Hersteller von Zytostatika haben neue Rabattverträge geschlossen, die am 1. Juli in Kraft getreten sind. Dabei ging es erstmals um proteinhaltige Wirkstoffe. Wie immer waren die herstellenden Apotheken an diesen Verhandlungen nicht beteiligt und wie immer ging es um erhebliche, für einzelne Arzneimittelhersteller offensichtlich vertretbare Preissenkungen/Einsparungen zugunsten der Krankenkasse.