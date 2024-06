Kammer Berlin dringt auf maßgebliche Anpassungen der Apothekenreform

In der Diskussion wurde deutlich, dass die Mehrheit der Anwesenden bestimmten Inhalten des Entwurfs durchaus etwas abgewinnen kann. Beispielhaft nannten sie etwa, das Impfangebot in den Apotheken auszuweiten. Vor diesem Hintergrund wolle man keine generelle Ablehnung signalisieren, sondern die Bereitschaft, gemeinsam mit dem Ministerium und den Parlamentariern an dem Entwurf zu feilen. Die Apotheke ohne Apotheker dürfe jedoch keinesfalls kommen – in diesem Punkt waren sich alle einig.

Apotheke und Apotheker in Präsenz gehörten zum Wohle der Patienten untrennbar zusammen, begründen Berlin und Hessen ihre Resolutionen. Nur so können demnach Qualität, Sicherheit und wohnortnahe Versorgung für alle benötigten Arzneimittel jederzeit gewährleistet werden. Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA) seien ein wichtiger Assistenzberuf, die Verantwortung für die Arzneimittelabgabe könnten jedoch nur Approbierte übernehmen. „Die vorgesehene Zerschlagung der deutschen Apotheke, deren Betrieb nicht ohne Grund aus Arzneimittelsicherheitsgründen und zum Verbraucherschutz u.a. durch Apothekengesetz und Apothekenbetriebsordnung geregelt ist, verschlechtert die Versorgung der Patienten“, warnen die Kammern. Nur approbierte Apothekerinnen und Apotheker könnten aufgrund ihrer Ausbildung Interaktionen, Kontraindikationen und Inkompatibilitäten erkennen und beurteilen. „Daher muss der Apotheker jederzeit aktiv eingreifen können, was nicht der Fall ist, wenn er nur bei Bedarf zugeschaltet wird.“

Dem Wunsch einer Delegierten, die Honorarproblematik stärker in den Fokus zu rücken als die Kammer Hessen, kam das Berliner Apothekerparlament nicht nach. Der Tenor: Es gelte jetzt, sich mit aller Kraft gegen das Konzept Apotheke ohne Apotheker zu stemmen. Daher beließen es die Delegierten bei den Ausführungen zum Honorar in der Begründung. Dort heißt es: „Statt die wirtschaftliche Situation der Apotheken zu verbessern, Honoraranreize zu schaffen und die Arzneimittelversorgung langfristig zu sichern, droht das Gegenteil und der Apotheker als freier Beruf wird angegriffen.“

Die Apothekenvergütung sei in den vergangenen 20 Jahren einmalig um 3 Prozent angehoben worden. Damit seien die Kostenentwicklung und Kostenexplosion nicht zu stemmen, ist in den Resolutionen aus Berlin und Hessen übereinstimmend zu lesen. Das sei die Ursache für die Abnahme der Apothekenzahl. „Um das Apothekenwesen zum Wohle der Bürger zu erhalten und weiterzuentwickeln, bedarf es dringend einer Honorarerhöhung.“