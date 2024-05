Bereits 2019 gewann das PTAheute-Team den begehrten Award zum Fachmedium des Jahres. Chefredakteurin Martina Busch sieht in der erneuten Auszeichnung so auch einen großen An-sporn: „Diesen Preis nun zum zweiten Mal in Händen zu halten ist eine große Ehre für uns. Wir freuen uns riesig, dass die Energie, die wir in jede einzelne Ausgabe stecken, so wertgeschätzt wird und wir versprechen, nicht nachzulassen. In fünf Jahren wollen wir wieder hier stehen und das Triple feiern!“