Subkutane Levodopa-Pumpen bereits zugelassen

Einen Ausblick auf die noch nicht verfügbaren subkutanen Levodopa-Pumpen gab Dr. Verena Stahl schon in DAZ 4, S. 26. Mittlerweile zugelassen, aber noch nicht in Deutschland verfügbar, ist die Pumpentherapie mit den Prodrugs Foslevodopa und Foscarbidopa. Prof. Dr. Kurt Grillenberger griff in DAZ 41, S. 54 einen ganz anderen Aspekt des Morbus Parkinson auf: Als Auslöser der Parkinson-Krankheit treten zunehmend Umweltschadstoffe in den Fokus. Ein Beispiel ist Trichlorethylen, das über Jahrzehnte in der Industrie eingesetzt wurde.