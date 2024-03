Selbsttests für das humane Immuneffizienz-Virus (HIV) und Syphilis benötigen oft nur Bluts- oder Urintropfen und das Ergebnis steht in einer Viertel- bis halben Stunde fest. Bei Kombitests auf mehrere sexuell übertragbaren Infektionen werden Proben in ein Labor gesendet und das Ergebnis später per Mail oder in einer App angezeigt. Auch in Apotheken können Selbsttest angeboten werden. Auf diese Weise leisten Offizinen einen wichtigen Beitrag zur Prävention.