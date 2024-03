Wohl kein schneller Spartenverkauf bei Bayer

Auch geschäftlich läuft es nicht rund. 2023 bekam Bayer unter anderem niedrigere Glyphosat-Preise sowie ein schwächeres Pharmageschäft in China zu spüren. Zudem steckte das Unternehmen mehr Geld in die Entwicklung von Zell- und Gentherapien. Im laufenden Jahr soll das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) 10,7 bis 11,3 Milliarden Euro erreichen. Zudem peilt der DAX-Konzern 2024 einen Umsatz von 47 Milliarden bis 49 Milliarden Euro an.